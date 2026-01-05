Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Kırşehir'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 921 sentetik ecza, 43 uyuşturucu hap ve 1,51 gram kokain ele geçirildi. Üç şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine A.Y, M.K. ve M.Ü'nün üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada toplam 921 sentetik ecza hap, 43 uyuşturucu hap ve 1,51 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
