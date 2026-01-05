Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine A.Y, M.K. ve M.Ü'nün üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada toplam 921 sentetik ecza hap, 43 uyuşturucu hap ve 1,51 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.