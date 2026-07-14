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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Kırşehir'in Akpınar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 14 kök kenevir ele geçirildi.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalaması için çalışma yapıldı.

Ekiplerce ilçe merkezi yakınlarında 3 bahçede yapılan aramada, ekili halde bulunan 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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