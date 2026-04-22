Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1176 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, kent girişinde durdurulan bir otobüste üzerlerinde yapılan aramada ?1176 sentetik uyuşturucu hap bulunan M.E.G. ve Y.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.