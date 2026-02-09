Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmakla suçlanan 11 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, yapılan aramalarda 57,5 gram uyuşturucu ve 42 sentetik ecza ele geçirdi.

Kırşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde, şüphe üzerine durdurulan 3 otomobil ile polis ekiplerinin devriye görevi sırasında durdurdukları şüphelilerin ikamet ve üstlerinde arama yapıldı.

Ekipler yaptıkları aramalarda 57,5 gram çeşitli uyuşturucu maddeleri ve 42 sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan 11 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
