Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi girişinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ve araçtaki İ.C.G'nin üzerinde yapılan aramada ?542 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.