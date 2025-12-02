Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KIRŞEHİR'de polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalarda, değişik miktarlarda sentetik hap, esrar ve sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber-Kamera: KIRŞEHİR,