Kırşehir'de tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde jandarma ekipleri, tuzakla keklik avlayan iki kişiyi suçüstü yakalayarak 40’ar bin lira ceza uyguladı. Ele geçirilen keklikler doğa koruma ekiplerine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe yakınlarında keklik avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, canlı mühre olarak kullanılan 2 kınalı keklikle avcılık yapan B.E. ve N.A. suçüstü yakalandı.
Bu kişilere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 40'ar bin lira ceza kesilerek, haklarında adli işlem başlatıldı.
Ele geçirilen malzemeler ile 2 keklik, Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner