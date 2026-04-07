Kırşehir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hacıselimli köyündeki tarlasında ilaçlama yapan H.Ş'nin (72) kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen traktör devrildi.

H.Ş'den bir süre haber alamayınca tarlaya gelen yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Akpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.