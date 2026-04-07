Kırşehir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde ilaçlama yapan 72 yaşındaki H.Ş'nin kullandığı traktör devrildi. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
İlçeye bağlı Hacıselimli köyündeki tarlasında ilaçlama yapan H.Ş'nin (72) kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen traktör devrildi.
H.Ş'den bir süre haber alamayınca tarlaya gelen yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Akpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner