Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de trafik uygulamasında 25 motosiklet sürücüsüne 115 bin 389 lira ceza yazıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında 25 motosiklet sürücüsüne toplamda 115 bin 389 lira ceza kesildi. Ayrıca, uygulama kapsamında parklarda alkol alan ve çevreye rahatsızlık veren 5 kişiye de Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.

Kırşehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamasında, 25 motosiklet sürücüsüne 115 bin 389 lira ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde, 18 ekip ve 71 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar ve Parklar Uygulaması" yapıldı.

Denetimlerde 590 kişi ve 114 araç sorgulanırken, 25 park, okul bahçeleri ve çevreleri de dronla denetlendi.

Aranan 1 kişinin yakalandığı, kurusıkı tabanca, 4 fişek ve bıçağın ele geçirildiği uygulamada, parklarda alkol alan ve çevreye rahatsızlık veren 5 kişiye de "Kabahatler Kanunu" kapsamında 4 bin 885 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, 25 motosiklet sürücüne toplam 115 bin 389 lira ceza yazılan denetimde, 1 kişinin sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu, 1 motosiklet de trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet trafik Güncel Polis

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1. Sınıf konuları! 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı! Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı? Trafiğin insan yaşamındaki önemi nedir? Trafiğin insan yaşamındaki yerini örneklerle açıklayınız! Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında!
title