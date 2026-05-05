Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 90 sosyal medya hesabı engellendi
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye faaliyeti yürüttü.
Bu kapsamda terör örgütü propagandası yapan 90 sosyal medya hesabına, Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner