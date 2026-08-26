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Kırşehir'de babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Cuma Mahallesi'nde tartıştığı babası Nihat A'yı 21 Ağustos'ta bıçakla öldüren Y.E.A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kaman Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Cuma Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Y.E.A. (24) ile babası Nihat A. arasında 21 Ağustos'ta evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Y.E.A'nın bıçakladığı babası hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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