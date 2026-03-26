Haberler

Kırşehir'de tarihi eser niteliğinde 35 sikke ve 3 obje ele geçirildi

Kırşehir'de tarihi eser niteliğinde 35 sikke ve 3 obje ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polis ekipleri, Kırşehir'de düzenledikleri operasyonda Roma ve Arkaik dönemlerine ait 35 sikke ve Selçuklu dönemine ait 3 obje ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de polis ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 35 sikke ve 3 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, elinde bulundurduğu tarihi objeleri satmaya çalıştığı belirlenen O.G'nin ikametgahına operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, Roma ve Arkaik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 35 sikke ile Selçuklu dönemine ait 3 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

