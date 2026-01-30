Haberler

Kırşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi

Kırşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmada Artuklu Dönemi'ne ait 14 tarihi eser ele geçirildi.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesi, faillerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Y.Ö. ve A.C'nin elinde bulundurdukları eserleri satacakları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda Artuklu Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
