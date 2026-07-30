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Kırşehir'de tarihi eser niteliğinde 14 kolye ve küpe ele geçirildi

Kırşehir'de tarihi eser niteliğinde 14 kolye ve küpe ele geçirildi
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Kırşehir'de polis ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 14 kolye ve küpe ele geçirildi.

Kırşehir'de polis ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 14 kolye ve küpe ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, elinde tarihi objeleri bulundurduğu tespit edilen O.Y'nin ikametgahına operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kolye ve küpelerden oluşan 14 obje ele geçirildi.

Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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