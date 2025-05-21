Kırşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Darbe: 151 Obje Ele Geçirildi

Kırşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Darbe: 151 Obje Ele Geçirildi
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Kırşehir'de düzenlenen üç ayrı operasyonda, Roma, Helenistik ve Selçuklu dönemlerine ait 151 tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı ve tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 151 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla temin edilen tarihi eser niteliği taşıyan objelerin satışına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen 3 farklı operasyonda, Roma, Helenistik ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, aralarında sikke, kolye, madalyonun yer aldığı toplam 151 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B, F.A. ve L.K. hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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