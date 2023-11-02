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Kırşehir'de Şok Uygulamasında 110 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki şok uygulamasında şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada bagajda 110 bin dolu makaron bulundu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.