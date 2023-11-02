Kırşehir'de Şok Uygulamasında 110 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki şok uygulamasında şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada bagajda 110 bin dolu makaron bulundu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şok uygulamasında bir otomobilin bagajında 110 bin dolu makaron bulundu.
Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki şok uygulamasında şüphelenilen bir otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada bagajda 110 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücüsü E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel