Kırşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç öldü

Güncelleme:
Kırşehir'in Mucur ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kurugöl köyünde yalnız yaşayan 23 yaşındaki Kadir Dişsiz'in çalıştığı iş yerine gitmemesi üzerine yakınlarına haber verildi. Dişsiz'e ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Dişsiz'i hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Dişsiz'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

Kaynak: AA / Sait Uyar
