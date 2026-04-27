Haberler

Kırşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen M.B. ve B.Ç, operasyonla yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tüfek, kuru sıkı tabanca, ?16 gram uyuşturucu madde, ?3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen ?15 bin 860 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

