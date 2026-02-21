Haberler

Kırşehir'de şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Çiçekdağı'nda yaşayan Şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehit ailesine teslim edilmek üzere Kırşehir Valiliğine gönderilen madalya ve beratı, Vali Demiryürek tarafından şehidin annesi Bahriye Alp'e takdim edildi.

Vali Demiryürek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2024'te Irak'ın kuzeyinde Çiçekdağlı Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğunu anımsatarak, "Şehidimize Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilmesi kararlaştırılan Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına şehidimizin annesi Bahriye teyzemize takdim ettik. Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin birliği uğruna mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anarken, kıymetli şehit ailelerimize bir kere daha bu vesileyle başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
