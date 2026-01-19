Haberler

Kırşehir'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de beklenen şiddetli don ve buzlanma riski nedeniyle motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı yasaklandı. Vali Demiryürek, bu kararın kaza riskini azaltmak amacıyla alındığını duyurdu.

Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre bu gece ilimizde beklenen şiddetli don ve buzlanma riski, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Özellikle motosiklet, scooter ve kurye sürücülerimizin kaza riskini en aza indirmek amacıyla 20 Ocak sabah saat 08.00'e kadar trafiğe çıkış kısıtlaması kararı alınmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği adına alınan bu tedbire göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu

Kayıp güvenlikçi, ağacın altında korkunç halde bulundu