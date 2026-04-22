Kırşehir'de evinde sahte plaka basan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Kırşehir'de Jandarma, evinde sahte plaka bastığı belirlenen A.Y.A'nın evinde yaptığı aramada 19 sahte plaka, araç belgeleri, silah ve mermiler ele geçirdi. Zanlı hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında A.Y.A'nın evinde sahte plaka bastığı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 19 sahte plaka, 11 araç tescil belgesi, montaja hazır araç şasesi, tabanca, av tüfeği ve 52 fişek ele geçirildi.
Zanlı hakkında, "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner