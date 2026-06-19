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Kırşehir'de 120 litre etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

Kırşehir'de 120 litre etil alkol ve sahte içki ele geçirildi
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Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 120 litre etil alkol ve 23 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 120 litre etil alkol ve 23 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten, satışını yapan ve piyasa sürmek isteyenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Mucur ve Akpınar ilçeleri ile merkezdeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, 120 litre etil alkol ve 23 litre sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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