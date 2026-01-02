Kırşehir'de sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, sahte alkol üreten bir kişi gözaltına alındı. İşlemler kapsamında ikamette yapılan aramalarda 2 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Kırşehir'de düzenlenen sahte alkol operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde bir ikamette arama yapan ekipler, 2 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirdi.
Şüpheli M.Ç, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel