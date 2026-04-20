Kırşehir'de sahipsiz köpeği tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, sahipsiz bir köpeği av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Jandarma ekiplerinin ihbar üzerine yaptığı incelemede, hayvanın av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi ve şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde sahipsiz köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İmancı köyünde bir sokak köpeğinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Veteriner hekim denetiminde yapılan incelemede, hayvanın av tüfeği ile öldüğü belirlendi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı ve ikametinde arama kararı verildi.

Gözaltına alınan Ü.B.'nin evinde yapılan aramada, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kaman Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
