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Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
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Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Yunus Timleri, ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Güldiken ve Kuşdilli mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 4 şarjör, 40 dolu tüfek kartuşu ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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