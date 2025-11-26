Kırşehir'de Ruhsatsız Ateşli Silahlar Ele Geçirildi
Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir av tüfeği, bir tabanca ve 159 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında üç kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi yakınlarında A.D, S.O. ve H.E'nin ikametlerinde arama yapıldı.
Arama ruhsatsız 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü ve 159 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel