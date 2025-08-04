Kırşehir'de Pompalı Tüfekle Vuruş: Yaralılara İlk Müdahale Cep Telefonuyla Kaydedildi

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Kırşehir'de, husumetlisi tarafından pompalı tüfekle bacağından vurulan A.A.'ya ilk müdahaleyi bir kadın yaptı. Olay, Aşıkpaşa Mahallesi'nde yaşandı.

KIRŞEHİR'de A.A., husumetlisi H.K. tarafından, yaşadığı apartmanın önünde pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Yaralıya, çevrede bulunan bir kadının tişörtünü çıkararak müdahalede bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Aşıkpaşa Mahallesi Aşıkpaşa Bulvarı'nda üzerindeki apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre H.K., husumetlisi A.A.'nın yaşadığı apartmanın önüne geldi. Bir süre sonra evinden çıkan A.A., H.K. tarafından pompalı tüfekle bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan A.A., sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan H.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Öte yandan H.K. tarafından bacağından vurulan A.A.'ya ilk müdahaleyi çevredeki bir kadının tişörtünü çıkararak yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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