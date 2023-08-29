Kırşehir'de Otomobilin Çarptığı Kız Kardeşlerden Birisi Hayatını Kaybetti

KIRŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kız kardeşten Çilem Ateş (38) öldü, Nursen Ateş (33) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. B.D. yönetimindeki 06 BJ 3229 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Çilem ve kardeşi Nursen Ateş'e çarptı. Kazada, Çilem Ateş öldü, kardeşi Nursen Ateş yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nursen Ateş, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, Çilem Ateş'in cenazesi ise morga götürüldü.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.D., polis merkezine götürüldü.