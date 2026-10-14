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Kırşehir'de otomobilde 88 gümrük kaçağı matkap ve testere parçası bulundu

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Kırşehir'de otomobilde 88 gümrük kaçağı matkap ve testere parçası bulundu
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Kırşehir'de polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, bandrolsüz 88 gümrük kaçağı matkap ve testere parçası ele geçirildi. Olayla ilgili G.K. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kırşehir'de bir otomobilde 88 gümrük kaçağı matkap ve testere parçaları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, bandrolsüz 88 gümrük kaçağı matkap ve testere parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili G.K. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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