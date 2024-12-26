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Kırşehir'de Öğrencilere Siber Güvenlik ve Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

Kırşehir'de Öğrencilere Siber Güvenlik ve Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerine siber güvenlik, şiddet ve madde bağımlılığıyla mücadele konularında eğitim vererek, çeşitli uygulamaların önemini anlattı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üniversite öğrencilerine siber güvenlik, şiddet ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Kaman Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda "Biliyorum Güvendeyim" projesi kapsamında düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen polisler, KADES ile TEM, KADES, UYUMA, SIBERAY gibi uygulamaları anlattı.

Kadına destek ve şiddetle mücadele konularında da öğrencilere bilgi veren polisler, siber suçlar ve siber güvenliğin öneminden bahsederek, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda uyarılarda bulundu.

Yaşanılan veya fark edilen tüm şiddet olaylarında siber güvenlik konularında ve madde bağımlılığıyla mücadelede polisin her zaman vatandaşın yanında olduğu da aktarıldı.

Bilgilendirici videolar ile sunumların yapıldığı programa katılan öğrenciler, yaşadıkları ve günlük yaşamlarını etkileyen güvenlik konularında görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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