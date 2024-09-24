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Kırşehir'de Neşet Ertaş Türkü Bahçası ve Açık Hava Müzesi Açıldı

Kırşehir'de Neşet Ertaş Türkü Bahçası ve Açık Hava Müzesi Açıldı
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Ankara'da yaşayan iş insanı Ercan Malkoç'un öncülüğünde Kırşehir'de hayata geçirilen 'Neşet Ertaş Türkü Bahçası ve Açık Hava Müzesi', halka açık olarak ziyaretçilerini bekliyor. Bahçe, 14 müzik dinleti durağı ve Neşet Ertaş'ın evinin birebir kopyasıyla dikkat çekiyor.

ANKARA'da yaşayan iş insanı Ercan Malkoç'un yurtdışında gördüğü bir müzeden etkilenerek memleketi Kırşehir'de yaptırdığı yaklaşık 10 dönümlük alanda oluşturulan ' Neşet Ertaş Türkü Bahçası ve Açık Hava Müzesi' ziyaretçilerini ağırlıyor. Otel Müdürü ve bahçenin koordinatörü Özge Aslan, Neşet Ertaş'ın 12'nci ölüm yıl dönümünde yaptırılan müzeyle ilgili olarak, "Bahçemizde 14 tane müzik dinleti durağı bulunmaktadır. Onun dışında Neşet Ertaş'ın evinin birebir ölçüsünde yapılan Neşet Ertaş'ın evi bulunmaktadır. Misafirlerimiz Neşet Ertaş'ın da vefatının yıldönümünde bahçemizi ziyaret ediyorlar ve hoş vakit geçiriyorlar" dedi.

Kırşehir'de yaşayan iş insanı Ercan Malkoç, Avusturya'nın Salzburg şehri gezisinde dünyaca ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart için hazırlanan müzeyi gördü. Müzeden etkilenen Malkoç, memleketine geldiğinde halk ozanı Neşet Ertaş için 'vefa projesi' kapsamında Armas otel bahçesinebir açık hava müzesi yaptırmaya karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığından 10 dönümlük arazi kiralayan Malkoç, açık hava müzesi yapımına başladı. Yaklaşık 5 ay süren çalışma sonucu tamamlanan mekana, halk ozanı Ertaş'ın 'Bahça Duvarından Aştım' türküsünden esinlenilerek 'Neşet Ertaş Türkü Bahçası' ismi verildi. Bir sanatçı için Türkiye'nin en büyük açık hava müzesi olan ve yürüyüş yolu, dinlenme ve 14 farklı müzik duraklarından oluşan bahçeye gelen vatandaşlar, Neşet Ertaş'ın isimlerini taşıyan duraklara gelerek, müzik kutuları sayesinde türkülerini dinleyebiliyor. Ayrıca bahçe, 300 çeşitten oluşan 3 bin adet bitkiyi ve Türkiye'nin 7 bölgesinden getirilen meyve bahçesini içinde barındırıyor. Müzede ayrıca, Neşet Ertaş'ın yaşadığı eve birebir benzeyen müstakil ev bulunuyor. Ücretsiz ziyaret edilebilen müze, yarın 12'nci ölüm yıl dönümü olan Neşet Ertaş'ın sevenlerini bekliyor.

BAHÇE, 3 BİN ADET BİTKİYİ İÇİNDE BARINDIRIYOR

Armas Otel Müdürü ve bahçenin koordinatörü Özge Aslan, "Neşet Ertaş Türkü Bahçası ve Açık Hava Müzesi, Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü sebebiyle 5 aylık bir çalışmayla 50 kişilik bir kadroyla birlikte yıl dönümüne yetişmesi adına tamamlandı. Bahçemizde 14 tane müzik dinleti durağı bulunmaktadır. Onun dışında Neşet Ertaş'ın evinin birebir ölçüsünde yapılan Neşet Ertaş'ın evi bulunmaktadır. Evin içinde Neşet Ertaş, sizleri karşılıyor ve sizlere bir selamlama konuşması gerçekleştiriyor. Bunun dışında 300 çeşit 3 bin adet bitkinin bulunduğu bir bahçemiz mevcuttur. Misafirlerimiz Neşet Ertaş'ın da vefatının yıl dönümünde bahçemizi ziyaret ediyorlar. Türkülerini dinleyerek aileleri hoş vakit geçiriyor. Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ı ölümünün yıldönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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