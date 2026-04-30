Kırşehir'de kuyumcuları düşük ayarlı altınla dolandırmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de kuyumcuları düşük ayarlı altınla dolandırmak isteyen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kuyumcuda düşük ayarlı altın bozdurmaya çalışanların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kuyumcular bölgesinde faaliyet gösteren iş yerinde şüpheli hareketler sergileyen İ.T. ve A.A.'yı yakalayan ekipler, zanlıların üzerine düşük ayarlı 8 tam altın ele geçirdi.

Şüphelilerin farklı kuyumculara düşük ayarlı 7 tam altın sattıklarını da tespit eden ekiplerin zanlıların otomobilinde yaptığı aramada, düşük ayarlı 38 tam altın, 859 bin 400 lira, 11,71 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
