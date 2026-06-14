Haberler

Kırşehir'de kuvvetli yağış uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Valiliği, bugün 13.00-20.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Ani su baskını, sel, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Dünkü yağışta 277 su baskını ihbarı alındı.

Kırşehir Valiliği tarafından kentte etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, bugün 13.00-20.00 saatleri arasında Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Beklenen yağışlara bağlı olarak ani su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip etmeleri, muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. İlgili kurumlarımız gerekli tedbirleri almış olup gelişmeler Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, dün etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde saat 22.00 itibarıyla 277 su baskını ihbarı ulaştığı ve ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk

Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Bizim ülkemizde...
Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

Kürkçü dükkanına döndü: Paylaşımı bomba
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar

Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın