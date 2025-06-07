Kırşehir'de Kurban Bayramı Trafik Kazaları Açıklandı

Kırşehir'de Kurban Bayramı Trafik Kazaları Açıklandı
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarını ve yaralanmaları paylaştı. 11 kaza gerçekleşti, 27 kişi yaralandı, ölümlü kaza yaşanmadı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kurban Bayramı tatilinde kentin kara yolu güzergahında meydana gelen trafik kazalarının verilerini paylaştı.

Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Kurban Bayramı tatilinde arife gününden itibaren, il dahilinde bulunan güzergahta 11 trafik kazasının meydana geldiğini, 27 vatandaşın yaralandığını ve ölümlü vakanın yaşanmadığını belirtti.

Söz konusu kazaların 4'ünün tek taraflı, 7'sinin ise birden fazla aracın karışması şeklinde gerçekleştiğini kaydeden Demiryürek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aşırı hız, yorgunluğa bağlı dikkat eksikliği, teknik arıza gibi sebepler kazalarda ön plana çıkmaktadır. Lütfen, hız yapmayın, hayattan kopmayın. Emniyet kemerinizi takın, sevdiklerinizle aranıza mesafe koymayın. Gözünüz yolda olsun, mesajlar beklesin. Yorgunsanız durun, önemli olan varmak. Çünkü bir kural, bir ömür demek. Bir kez daha Kurban Bayramı sevincinin hüzne dönüşmemesi için tüm sürücülerimizi dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyor, kazasız ve sağlıklı yolculuklar diliyorum."

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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