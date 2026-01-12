Haberler

Kırşehir'de kapanan köy yolları açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de kar yağışının ardından kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla açıldı. Valilik, ulaşımda aksama yaşanmaması için 362 personel ve 151 araçla çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Kırşehir'de kar yağışının ardından kapanan köy yolları açıldı.

Kırşehir'de vatandaşın mağdur olmaması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, kar temizleme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

İş makineleriyle tüm yolları açan ekipler, kesintisiz ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya paylaşımda, 362 personel ve 151 araç ile kurumlar arası koordinasyon ve teyakkuz halinde çalıştıklarını ifade etti.

Bugün saat 07.30 itibarıyla il genelinde kara yolları, ana arterler ve tüm köy yolları açık olup, kar ve buzlanmaya karşı ilgili kurumların çalışmalara devam ettiğini belirten Demiryürek, "Boztepe ilçesi Üçkuyu, Mucur ilçesi Gümüşkümbet, Seyfe, Dalakçı köyleri olmak üzere toplam 4 köyde elektrik kesintileri yaşanmakta olup, MEDAŞ ekipleri müdahale etmektedir. Mucur ilçesi Gümüşkümbet, Seyfe, Yazıkınık, Kaman ilçesi Kurancılı, merkez ilçeye bağlı Kortulu, Akçaağıl, Boztepe, Hatunoğlu köylerinde olmak üzere toplam 7 köyde haberleşme kesintileri yaşanmaktadır. Telekom ekipleri müdahale etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare