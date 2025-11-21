Haberler

Kırşehir'de Kış Lastiği Denetimi Gerçekleştirildi

Kırşehir'de Kış Lastiği Denetimi Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı. Kontrollerde kış lastiği eksik araçlar durduruldu ve sürücüler cezalandırıldı.

Kırşehir'de, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir aksını kapsayan güzergahta farklı noktalarda uygulama gerçekleştirdi.

Akpınar ve Mucur ilçe girişlerinde oluşturulan denetim noktalarında şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiklerini kontrol eden ekipler, durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinliklerini ölçtü, kış lastiği bulunmayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Sürücülere, kusurlu ve hatalı lastik ile kış lastiği uygulaması hakkında bilgi veren ekipler, kış lastiği takmadığı için sefere çıkmalarına izin verilmeyen sürücüler, en yakın lastik değişim merkezine yönlendirildi.

Öte yandan ekipler, sürücülere emniyet kemeri takmaları ve uykusuz yorgun yolculuk yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Serkan Güner
