Kırşehir'de Kenevir Üretimi Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırşehir'de Kenevir Üretimi Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı
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Kırşehir'in Boztepe ilçesinde ayçiçeği tarlasında uyuşturucu üretimi amacıyla izinsiz kenevir yetiştiren 2 zanlı, jandarma operasyonu ile gözaltına alındı. Olayla ilgili 428 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde ayçiçeği tarlasında uyuşturucu üretimi amacıyla kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine yakın kırsal bölgede C.U'ya ait ayçiçeği tarlasında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan tarla sahibi C.U'nun, kenevir bitkisini yanında işçi olarak çalışan D.Y. ve F.P'nin ektiğini beyan etmesi üzerine işçiler gözaltına alındı.

Tarlada yapılan aramada ise farklı bölgelere ekilmiş 428 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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