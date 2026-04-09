Kırşehir'de kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kırşehir'in Mucur ilçesinde kaybolan 46 yaşındaki Ramazan Karaaslan için jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen Karaaslan, 6 Nisan'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmemişti.

Kırşehir'de 3 gündür kayıp olan kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Mucur ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen 46 yaşındaki Ramazan Karaaslan'ı arama çalışmalarına merkeze bağlı Kesikköprü mevkisinde devam ediliyor.

Jandarma ve AFAD ekipleri, Karaaslan'ın bulunması için bölgedeki farklı alanlarda arama yapıyor.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve jandarma su altı dalgıç ekipleri de bölgedeki çalışmalara katıldı. Kızılırmak'ın farklı noktalarına dalış gerçekleştiren ekipler, Hirfanlı Barajı'nda da botla arama yaptı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Mucur ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen Ramazan Karaaslan, 6 Nisan'da öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra dönmemiş, yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu.

Merkeze bağlı Kesikköprü mevkisine gittiği ve burada kaybolduğu öğrenilen Karaaslan için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
