Kırşehir'de kent merkezine inen karaca kamerada

KIRŞEHİR'de kent merkezine inen karaca, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler, karacanın yakalanması için çalışma başlattı.

Kırşehir'de doğal yaşamın nadir görülen türlerinden biri olan karaca, kent merkezine indi. Doğal yaşam alanı olarak bilinen Kervansaray Dağları'ndan ayrıldığı değerlendirilen karaca, önce Özbağ bölgesinde, ardından şehir merkezinde görüldü. Sokak aralarında bir süre dolaşan karaca, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sanal medyada yayınlanması ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekiplerin karacayı yakalama çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı