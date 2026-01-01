Kırşehir'de Kar Yağışıyla Birlikte Kent Beyaza Büründü

KIRŞEHİR'de gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kentte oluşan manzara, dronla görüntülendi.

Kent, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezi, havadan dronla görüntülendi. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam etmesinin beklendiğini belirtirken, buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.