Kırşehir'de Kar Yağışıyla Birlikte Kent Beyaza Büründü
Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucunda cadde ve sokaklar beyaza büründü. Dronla görüntülenen şehirde, kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
KIRŞEHİR'de gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kentte oluşan manzara, dronla görüntülendi.
Kent, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezi, havadan dronla görüntülendi. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam etmesinin beklendiğini belirtirken, buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel