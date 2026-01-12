Haberler

Kırşehir'de kar yağışı etkili oluyor

Kırşehir'de kar yağışı etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerini ve merkezini beyaz örtüyle kapladı. Ekipler, buzlanma ve ulaşımda sorun yaşamamak için tuzlama ve temizlik çalışmaları yapıyor.

Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Kervansaray Dağı, şehrin yüksek kesimleri, kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce tuzlama çalışması yapıldı. Kentte hava sıcaklığı, gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Kent merkezindeki Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddeleri başta olmak üzere ana arterlerde kar yağışının ardından buzlanma olmaması için belediye ekipleri çalışmalarını sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar sürgünü ve buzlanmaya karşı ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışma yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz