Kırşehir'de kamyon kasasında 5,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi

Kırşehir'de bir kamyonun kasasında 5,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent girişinde durdurdukları bir kamyonda arama yapan ekipler, aracın kasasında 264 koli içerisinde 5,5 ton kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü B.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.