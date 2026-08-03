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Kırşehir'de Kamyon Dorsesi İşçiyi Ezdi: 1 Ölü

Kırşehir'de Kamyon Dorsesi İşçiyi Ezdi: 1 Ölü
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde kamyon dorsesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde kamyon dorsesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi'ndeki Hürriyet İlkokulu önünde park halindeki kamyonun arkasındaki ikinci dorse, henüz bilinmeyen nedenle öndeki dorseden ayrılarak geriye doğru hareket etti.

İşçilerden 24 yaşındaki O.Y. dorsenin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi, otopsi işlemleri için Mucur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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