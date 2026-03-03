Haberler

Kırşehir'de kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kırşehir'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda, camların düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi, kırılan camların üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre şüpheli C.P, Medrese Mahallesi 95. Sokak'ta husumetlisinin içeride olduğunu düşünerek bir kahvehaneye ve havaya ateş etti.

Kahvehanenin kırılan camları içerideki 2 müşterinin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 2 kişi, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner
