Kırşehir'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtımı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kadın kooperatifleri stantlarını ziyaret ederek Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Cacabey Meydanı'nda açılan kadın kooperatifleri fuarına gelen kadınlarla bir araya gelen polis ekipleri, yaptıkları ve devam eden çalışmaları anlattı.

KADES uygulamasının tanıtımını yaparak ve uygulamayı daha fazla kadının telefonuna yüklemesini sağlamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, farkındalık oluşturmaya hedefledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddet ve yaşanabilecek benzer sorunlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Ekipler, kadınların cep telefonlarına de KADES uygulamasını yükledi.