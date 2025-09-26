Haberler

Kırşehir'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtımı

Güncelleme:
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında kadın kooperatifleri stantlarını ziyaret etti ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vererek farkındalık oluşturdular.

38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Cacabey Meydanı'nda açılan kadın kooperatifleri fuarına gelen kadınlarla bir araya gelen polis ekipleri, yaptıkları ve devam eden çalışmaları anlattı.

KADES uygulamasının tanıtımını yaparak ve uygulamayı daha fazla kadının telefonuna yüklemesini sağlamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, farkındalık oluşturmaya hedefledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddet ve yaşanabilecek benzer sorunlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Ekipler, kadınların cep telefonlarına de KADES uygulamasını yükledi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
