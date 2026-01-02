Haberler

Kırşehir'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, kaçak alkol üreten bir kişi gözaltına alınırken, 15 litre kaçak içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Kırşehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak alkol üreterek ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda O.Ş'nin ikametinde yapılan aramada, 15 litre kaçak içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
