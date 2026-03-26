Haberler

Kırşehir'de kaçak yollarla balık avlayan şüpheliye idari ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de jandarma ekipleri, yasadışı balık avlayan bir zanlıyı suçüstü yakaladı. Ele geçirilen yaklaşık 50 kilo kerevitle birlikte ruhsatsız avcılığına ceza uygulandı.

Kırşehir'de jandarma ekipleri, kaçak yollarla balık avlayan zanlıyı suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı balık avcılığına yönelik denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler, Hirfanlı Barajı yakınlarında T.T'nin ruhsatsız avcılık yaptığını ve yasak dönemde kerevit avladığını tespit etti.

Denetimde, yaklaşık 50 kilo kerevit ele geçiren ekipler, T.T'ye idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

