Kırşehir'de Kaçak Alkol Üretimine Geçit Yok

Kırşehir'de Kaçak Alkol Üretimine Geçit Yok
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Kırşehir'de jandarma ekipleri, kaçak alkol üretimiyle ilgili bir operasyonda 48 litre etil alkol ve 1 litre kaçak votka ele geçirdi. Operasyon, Mucur ilçesinde gerçekleştirildi.

Kırşehir'de jandarma ekipleri kaçak alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üretiminin engellenmesi ve yapanların da yakalanması için çalışma yürüttü.

Mucur ilçe merkezine yakın bir adreste kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine inceleme yapan jandarma ekipleri, adresi ve şüpheliyi takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda, A.Y'nin ikametinde ve aracında yapılan aramada, 48 litre etil alkol, 1 litre kaçak votka ele geçirildi.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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