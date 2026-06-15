Kırşehir'de jandarmadan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve eşi, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentteki şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

Şehitler Muzaffer Kılıçaslan ve Ümit Şahin'in aileleri ile gazi Abbas Say'ı ziyaret eden Yıldırım ve eşi, bir süre ailelerle sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Yıldırım, aziz şehitlerin emaneti olan ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle anan Yıldırım, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.