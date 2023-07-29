Kırşehir'de İş Hanında Çıkan Yangında 9 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

KIRŞEHİR'de, iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Kuşdilli Mahallesi 2'nci Sokak'taki Dedeli İş Hanı'ndaki bir iş yerinde çıktı. İş hanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 9 iş yerini kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.