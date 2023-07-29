Kırşehir'de İş Hanında Çıkan Yangında 9 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
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Kırşehir'de merkez ilçeye bağlı Kuşdilli Mahallesi'nde bulunan Dedeli İş Hanı'nda çıkan yangın sonucunda 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
KIRŞEHİR'de, iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 00.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Kuşdilli Mahallesi 2'nci Sokak'taki Dedeli İş Hanı'ndaki bir iş yerinde çıktı. İş hanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 9 iş yerini kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.